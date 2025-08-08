Замминистра обороны Фрадков поздравил военных строителей с праздником

От военных строителей напрямую зависит обороноспособность страны. Об этом заявил заместитель Министра обороны Павел Фрадков.

Он выступил на торжественном собрании, посвященном их профессиональному празднику.

«Я желаю всем нам успехов, энергии, здоровья, чтобы могли выполнить все задачи, которые перед нами ставят Верховный Главнокомандующий и министр обороны», - сказал он.

Фрадков так же отметил, что цели и задачи в сфере военного строительства, поставленные министром обороны России Андреем Белоусовым, эффективно выполняются.

Ранее сообщалось, что Павел Фрадков проверил ход строительства в филиале госпиталя имени Вишневского.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.