Под Херсоном «Ланцеты» сожгли американскую гаубицу М-777

Также была уничтожена украинская САУ «Богдана».
2025-08-14 06:58:08
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» 52-й гвардейской артиллерийской бригады ВДВ из группировки войск «Днепр» ликвидировал американскую 155-мм гаубицу М-777 и украинскую САУ «Богдана» на Каховском направлении в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе боевого дежурства операторы БПЛА проводили разведку на правом берегу Днепра, выявляя позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, обстреливающей мирные населенные пункты левого берега. Несмотря на противодействие радиоэлектронной борьбы противника, разведывательные дроны, оснащенные камерами высокого разрешения и тепловизорами, обнаружили замаскированные цели.

Координаты гаубицы М-777 и САУ «Богдана» были переданы на командный пункт, после чего расчет «Ланцета» нанес точечные удары, уничтожив обе единицы техники. Разведывательный БПЛА «Zala» скорректировал атаку и подтвердил поражение целей.

Ранее в Минобороны рассказали, что расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материалы подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #САУ #М777
