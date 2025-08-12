МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Войска получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Новые самолеты пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России.
2025-08-12 15:20:00
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Минобороны России получило от ОАК новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает Ростех. 

«Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты изготовлены в рамках Гособоронзаказа по программе текущего года», - говорится в сообщении. 

Отмечено, что новые самолеты уже прошли полный цикл заводских испытаний. Их проверили на рабочих режимах. На данный момент они совершили перелеты на аэродром базирования. 

Отмечено, что Су-34 имеет возможность применять широкую номенклатуру вооружения. Его предназначение - поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также прикрытые средствами ПВО объекты инфраструктуры. В Ростехе подчеркнули, что самолет может работать в любых условиях. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ростех #су-34 #истребитель-бомбардировщик #Новые самолеты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 