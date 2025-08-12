Войска получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Минобороны России получило от ОАК новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает Ростех.

«Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты изготовлены в рамках Гособоронзаказа по программе текущего года», - говорится в сообщении.

Отмечено, что новые самолеты уже прошли полный цикл заводских испытаний. Их проверили на рабочих режимах. На данный момент они совершили перелеты на аэродром базирования.

Отмечено, что Су-34 имеет возможность применять широкую номенклатуру вооружения. Его предназначение - поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также прикрытые средствами ПВО объекты инфраструктуры. В Ростехе подчеркнули, что самолет может работать в любых условиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.