МО РФ сообщило о возвращении из плена 84 российских военнослужащих

Взамен украинской стороне передали такое же количество военнослужащих ВСУ.
2025-08-14 14:26:11
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило о возвращении из плена 84 военнослужащих ВС РФ. 

Обмен состоялся сегодня, 14 августа. Украинская сторона взамен получила такое же количество военнослужащих ВСУ. Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. 

Всех их доставят на территорию России - они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях российского оборонного ведомства. 

В МО РФ уточнили, что посреднические услуги гуманитарного характера при возвращении из плена российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #белоруссия #Украина #оаэ #пленные #обмен
