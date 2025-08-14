МО РФ сообщило о возвращении из плена 84 российских военнослужащих

Минобороны России сообщило о возвращении из плена 84 военнослужащих ВС РФ.
Обмен состоялся сегодня, 14 августа. Украинская сторона взамен получила такое же количество военнослужащих ВСУ. Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Всех их доставят на территорию России - они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях российского оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что посреднические услуги гуманитарного характера при возвращении из плена российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»