В Москве прошли юбилейные военно-спортивные игры ВС стран СНГ

В подчеркнуто дружеской атмосфере в Москве на неделе прошли и военно-спортивные игры Вооруженных сил стран СНГ. Это уже четвертые подобные соревнования, на которых военнослужащие показывают на что способны в пяти видах спорта - армейском рукопашном бое, стрельбе из штатного оружия, самбо, гиревом спорте и в офицерском троеборье.

В этом, юбилейном году, свои достижения военные, конечно, посвятили памяти героев Великой Отечественной. И наследие прошлого в нынешних соревнованиях - не пустой звук.

К примеру, рукопашный бой, приемы которого сейчас демонстрировали бойцы, всегда был важной основой подготовки красноармейцев. А в годы войны именно эти навыки и приемы самбо - боевого искусства, рожденного в СССР - помогали нашим бойцам и в ближнем бою, и в проведении диверсионных операций в тылу, и восстановлении после ранений.

Еще во времена Великой Отечественной рукопашный бой и приемы самбо называли секретным оружием Красной Армии. Для немецко-фашистских захватчиков умение солдат драться штыками, саперными лопатками и ножами стало такой же неожиданностью, как и танк Т-34. Штыковую атаку советские войска применили в первые часы войны в Брестской крепости.

И сейчас, на полях СВО, если танки, артиллерия и дроны далеко, а враг близко - тоже порой приходится идти в рукопашную.

Подробнее о том, как проходили соревнования, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».