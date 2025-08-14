МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Искры и Щербиновки

Населенные пункты освободили военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 103-го мотострелкового полка.
2025-08-14 13:12:04
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов и командиров, участвовавших в освобождении населенных пунктов Искра и Щербиновка на территории Донецкой Народной Республики.

Щербиновку взяли под контроль военнослужащие 103-го мотострелкового Слуцко-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. Белоусов подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи на одном из самых ответственных участков. 

«В упорных боях с противником на Александро-Калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле», - подчеркнул Белоусов. 

Он добавил, что эта победа продолжает героическую летопись части. Щербиновка навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений бойцов. 

Искру освободили военнослужащие 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады. Белоусов отметил их доблесть, стойкость и преданность долгу. 

«В самые сложные моменты вы демонстрируете несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый ваш подвиг - это доказательство безграничной любви к Родине и готовность стоять за нее до конца», - отметил он. 

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих бригады за боевые успехи и верность воинской присяге. Он выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать интересы нашей страны. 

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры освобождения Щербиновки и Искры в ДНР.   

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Андрей Белоусов #Искра #Щербиновка
