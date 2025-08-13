МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пехота зачистила лесопосадку у Катериновки и взяла в плен троих боевиков

Как рассказали наши бойцы, украинских военных удалось застать врасплох, и они сдались.
Валентин Матвиенко 2025-08-13 22:28:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки войск «Юг» показали свою боевую работу на Константиновском направлении. Под прикрытием наших беспилотников и артиллерии они зачистили почти всю лесопосадку в районе Катериновки и взяли в плен троих боевиков ВСУ. Одного из них бросили раненым свои же сослуживцы, но российские бойцы оказали ему помощь и передали руководству.

«Их загнали туда обманом, то есть они уже понимали, что мы находимся в этой лесополке, они понимали, что мы начали зачистку, но полноты картины не было. Подошли тихо-тихо и застали врасплох: они сидят там, копают, курят, разговаривают, мы зашли с двух сторон, сказали - ребята, сдавайтесь. Они поняли, что сопротивление бесполезно. Взяли без боя», - рассказал гранатометчик с позывным Реут.

Лесополосу зачистили за два дня, уничтожив почти 20 боевиков и расчистив дорогу для следующей группы. Враг пытается контратаковать, но несет потери.

Интенсивные артиллерийские удары и колоссальное давление наших войск на флангах делают ситуацию на Константиновском направлении для противника крайне сложной, оборона ВСУ буквально трещит по швам. Цель российской армии - создать условия для наступления на Константиновку, одного из ключевых опорных пунктов ВСУ в регионе.

Ранее операторы БПЛА уничтожили квадроциклы с боевиками ВСУ в Запорожской области. Благодаря их действиям удалось сорвать ротацию противника в районе населенного пункта Плавни.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #пленные #зачистка #Катериновка #лесопосадка
