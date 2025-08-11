Магаданцы в рамках акции «Сила в правде-2025» посетили БДК «Ослябя»

В Магадане в рамках агитационно-патриотической акции «Сила в правде-2025» горожане смогли побывать на борту большого десантного корабля Тихоокеанского флота «Ослябя». Об этом сообщил корреспондент Николай Кугук.

В бухте Нагаева пришвартовались большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Совершенный», дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» и большой десантный корабль «Ослябя».

«Спустя 30 лет в водах бухты снова появилась дизельная подводная лодка, как знак того, что флот сюда вернется», - отметил на мероприятии командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

В трюмах БДК «Ослябя» разместили технику морской пехоты и выставочные экспонаты музея Тихоокеанского флота, в том числе личные вещи участников СВО и материалы о подвигах моряков в разные периоды истории.

«Свой выбор мы сосредоточили на наиболее ярких, наиболее основных экспонатах. Те, которые представляют героизм и мужество Тихоокеанцев на разных этапах истории», - отметил заведующий музеем Евгений Журавлев.

В программе мероприятия концерт оркестра Военно-морского флота, работа полевой кухни и встречи с ветеранами.

Как сообщил корреспондент, Магадан стал первой точкой маршрута. Корабли вышли из Владивостока 1 августа и до середины сентября посетят Анадырь, Курильские острова, Сахалин и другие регионы Дальнего Востока.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.