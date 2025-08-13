Над Россией ночью сбили 46 украинских беспилотников

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что над территорией Брянской области сбили 15 дронов и 11 - в Волгоградской области. Еще семь аппаратов уничтожили над территорией Ростовской области, пять - в Краснодарском крае, по два - в Белгородской и Воронежской областях, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 12 августа над Россией сбили 25 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.