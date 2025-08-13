«Ураган» разнес пункт управления БПЛА на Южно-Донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Расчет «Урагана» нанес прицельный удар по укрепленному пункту управления БПЛА противника, расположенному в лесополосе.
Вследствие прицельного огневого удара объект, использовавшийся украинскими формированиями для управления беспилотниками, был полностью разрушен вместе с находящимся там оборудованием и средствами связи.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что артиллеристы ВС РФ разгромили «Краснополем» позиции ВСУ на правом берегу Днепра.
