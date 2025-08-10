МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО сбили над Россией 27 украинских беспилотников

ВСУ атаковали шесть регионов России.
2025-08-10 23:44:39
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Средства ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«10 августа т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего БПЛА сбито над территорией Тульской области - 11. Девять дронов ликвидированы над Брянской областью, пять - над Орловской областью.

Два вражеских дрона пытались атаковать Калужскую область и по одному беспилотнику перехвачены над Рязанской областью и Московским регионом.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #пво #Калужская область #Тульская область #Рязанская область #Орловская область #Московская область #Брянская область #Беспилотники ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 