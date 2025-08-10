Силы ПВО сбили над Россией 27 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«10 августа т.г. в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего БПЛА сбито над территорией Тульской области - 11. Девять дронов ликвидированы над Брянской областью, пять - над Орловской областью.

Два вражеских дрона пытались атаковать Калужскую область и по одному беспилотнику перехвачены над Рязанской областью и Московским регионом.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.