Моряки Северного флота спасли экипаж терпящей «бедствие» атомной подлодки

На Северном флоте в Мурманской области прошли учения по спасению атомной подлодки. По сценарию - на борту произошла авария с выбросом радиации. Зону заражения тут же оцепили.

Экипаж поднял сигнал радиационной опасности, оперативная группа приступила к эвакуации подводников. К работе подключились военнослужащие РХБ защиты Северного флота.

Северный флот является межвидовым стратегическим объединением ВС РФ и предназначен для защиты национальных интересов России на арктическом направлении. Главная база Северного флота располагается в городе Североморск.