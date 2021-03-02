День иммунитета: военнослужащие ЗВО сдали более 50 литров крови в ходе благотворительной акции

В Воронежской области военнослужащие Западного военного округа приняли участие в благотворительной акции, приуроченной к Всемирному дню иммунитета, который отмечается 1 марта, и сдали свыше 50 литров крови.

Процесс сдачи крови проходил с использованием современного оборудования и индивидуальных стерильных систем. Перед процедурами плазмафереза и цитафереза военнослужащие прошли обязательное медицинское обследование, осмотр врача-терапевта и тест на резус-фактор и группу крови.

После проверки в лаборатории, кровь была передана в медицинские учреждения для оказания помощи нуждающимся гражданам. Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа регулярно принимают участие в добровольных донорских программах. В рамках «Дня иммунитета» на станции переливания крови в течение недели прибудет более 500 военнослужащих.