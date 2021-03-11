Полет турбовинтовых исполинов Ту-95МС над водами Японского моря и Тихого океана попал на видео

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Турбовинтовые исполины сопровождались истребителями Су-35С ВКС России. На отдельных отрезках пути к ним присоединялись F-15 японских ВВС. Весь полет Ту-95МС продлился 9 часов.

Напомним, что самолеты Дальней авиации совершают такие полеты регулярно. Их география обширна - это нейтральные воды Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана и Арктики - и не только.

Полеты самолетов ВКС России всегда выполняются в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.