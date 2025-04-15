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Штурмовик рассказал о преимуществах мотоцикла при атаке на позиции ВСУ

Благодаря маневренности и скорости бойцы активно используют мотоциклы для штурма вражеских позиций.
2025-04-15 07:16:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы штурмовых подразделений мотострелкового полка «Южной» группировки войск провели тренировки по скрытому подъезду на мотоциклах к позициям ВСУ и уничтожению их укрытий.

Задача штурмовика - как можно быстрее подъехать к позициям ВСУ, забросить взрывчатку в блиндаж и уехать. Через несколько секунд мощный взрыв уничтожает укрытие и боевиков в нем.

«Выдвинулся на рассвете на мотоцикле до точки рывка, чтобы быть поближе к противнику. Был легкий туман, что затрудняло работу вражеских БПЛА. Пока ехал, оценил, что дронов противника нет, а значит, меня не засекли. Дня два или три по ним работали минометы, заставляя не спать, быть вымотанным. Именно поэтому на позициях не было никаких дежурных и все удалось быстро сделать», - поделился своими впечатлениями от выполнения реальной задачи на передовой штурмовик с позывным Кащей.

Мотоциклы используют благодаря скорости, маневренности и небольших габаритов. Находясь за рулем такого транспортного средства, легче уворачиваться от дронов противника. Кроме того, узкие колеса минимизируют риск наезда на мину.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #штурм #ВСУ #мотогруппы
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