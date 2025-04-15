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Расчет «Земледелия» сорвал контратаку ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет ИСДМ «Земледелие» способен создавать «интеллектуальные минные поля» на расстоянии от пяти до 15 километров.
2025-04-15 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы группировки войск «Центр» заминировали подходы к позициям российских войск на Красноармейском направлении спецоперации. Для этого использовали инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие». Ее расчет способен в считанные минуты выполнить боевую задачу.

Этому предшествует серьезная подготовительная работа. В связке с расчетом ИСДМ действуют операторы разведывательных дронов. Они сообщают бойцам все данные конкретного района, в котором предстоит действовать.

«Изначально мы выезжаем на разведку, смотрим местность, пути отхода, проверяем наличие дронов в небе. Дальше приезжаем в расположение и составляем план работы. После выдвигаемся на задачу. Ездили в Селидово, отработали штатно, без ошибок и дроны нас не догнали, мы быстро скрылись», - рассказал стрелок Дмитрий Козырялов.

В результате проведенных мероприятий контратака противника потерпела неудачу и ВСУ потеряли несколько единиц бронированной техники и живой силы.

Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» предназначена для удаленного создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от пяти до 15 километров.

В считанные минуты ИСДМ способна «засеять» минами территорию площадью в несколько футбольных полей. Взрывные устройства позже можно деактивировать или ликвидировать в назначенное время.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #минирование #красноармейское направление #ИСДМ «Земледелие»
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