Нарушителям тут не место: МиГ-31БМ отработали принуждение к посадке в Пермском крае

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиаполка ЦВО отработали обнаружение воздушных целей и парное принуждение к посадке условного нарушителя в ходе летно-тактических учений, прошедших в Пермском крае.

В рамках учений экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработали пять тактических эпизодов. Летчики выполнили одиночное и групповое патрулирование воздушного пространства с выдачей целеуказаний перехватчикам и наземным средствам противовоздушной обороны. Также было отработано парное принуждение к посадке условных нарушителей воздушного пространства и перебазирование на запасной аэродром.

При выполнении учебно-боевых задач истребители-перехватчики действовали в диапазоне высот от 400 до 17 000 метров, выполняя элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый». Обнаружение «противника» и развертывание единого радиолокационного поля протяженностью более 800 километров было выполнено с помощью бортовой радиолокационной станции «Заслон-М». В ходе отработки учебно-боевых задач летчики выполнили около 50 самолетовылетов.

В летно-тактических учениях истребительного авиационного полка ЦВО было задействовано 10 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.