На Сахалине стартовала вакцинация военных ВВО вторым компонентом препарата от коронавируса

В Южно-Сахалинск военным бортом был доставлен второй компонент вакцины от коронавируса для военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа. Всего было доставлено 300 инъекций.

На данный момент специалисты уже приступили к прививанию командования и военнослужащих армейского корпуса. Первая инъекция препарата была получена военными в январе 2021 года.

В ближайшее время на Сахалин ожидается поступление следующей партии препарата для членов семей военнослужащих.