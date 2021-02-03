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«Ловчие птицы»: новосибирские ракетчики готовятся к конкурсу «Соколиная охота»

Алексей Курильченко
21:51 03.02.2021
В рамках соревнования определится лучший расчет беспилотного летательного аппарата.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Новосибирском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения проходит отборочный этап всеармейского конкурса «Соколиная охота», в ходе которого определится лучший расчет беспилотного летательного аппарата.

В этапе принимают участие три расчета подразделений охраны и разведки ракетного  соединения - в их арсенале имеются комплексы БПЛА «Элерон-3», которые используются на противодиверсионных машинах «Тайфун-М».

В ходе конкурса расчеты продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп и замаскированных наземных целей условного противника.

Победители соревнования примут участие в следующем этапе конкурса в масштабе Омского ракетного объединения.

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