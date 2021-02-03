Коварный сюрприз: инженеры ЗВО подорвали радиоуправляемое минное поле

Полигон в Ярославской области стал местом проведения управляемого подрыва. Он стал частью учения бойцов инженерно-саперного полка гвардейской танковой армии ЗВО.

Инженеры заложили минное поле площадью более шестисот квадратных метров. Заряды были надежно замаскированы - обнаружить их можно было лишь с помощью специального оборудования. Как только условный противник «контактировал» с минным полем, оно было подорвано при помощи радиосигнала.

Взорвалось более 70 килограмм тротила. В тренировке приняло участие более 80 военнослужащих инженерно-саперного полка.