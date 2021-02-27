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Отрезать пути отступления и ликвидировать «боевиков»: кадры российско-сирийских учений в Тартусе

Иван Линдеманн
Алексей Алексеев
03:50 27.02.2021
Основная задача - отработать взаимодействие военных двух стран до автоматизма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские и сирийские военные провели совместные учения в Тартусе. По замыслу, воспользовавшись успехом отвлекающего маневра, условные боевики прорвались через КПП и уничтожили пункт охраны. Однако их попытка сходу прорваться на территорию военной базы не увенчалась успехом - подоспевшая спецгруппа на БТР быстро ликвидировала диверсантов.

Вместе с российскими военнослужащими атаку отражали подразделения сирийской армии. Задача сирийцев  - отрезать возможные пути отступления диверсантов огнем из крупнокалиберного пулемета и автоматов, в то время пока наши военные уничтожают попавшие в ловушку основные силы противника. 

«Наши бойцы впервые участвуют в этих учениях, и для них этот опыт очень важен, чтобы бороться с терроризмом. Нам нужен опыт от российских Вооруженных сил. И вместе мы будем готовы отразить любую угрозу», - заявил командир 56 бригады ВС САР Йосеф Аббуль.

Вся оборона пункта морского базирования в Тартусе была приведена в повышенную боевую готовность. ПВО обнаружили группу боевых дронов. Большинство ликвидировано зенитно-ракетными комплексами, но, по задумке учений, нескольким все же удалось прорваться через защиту. Их уничтожили из стрелкового оружия.

Прорыв нескольких групп диверсантов на территорию, а тем более преодоление воздушного щита ПВО сразу несколькими дронами - из области фантастики, но на учениях отрабатывают самые разные варианты.

«Это нужно для того, что не должна классика присутствовать. Должна присутствовать перегруппировка средств, чтобы правильно реагировать на угрозу», - отметил замначальника пункта базирования Тартус Сергей Головкин.

Основная задача - отработать взаимодействие военных двух стран до автоматизма. Языковой барьер, когда речь идет об антитерроре, явление недопустимое. И недопониманий становится все меньше с каждой такой тренировкой.

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