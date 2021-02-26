Слаженность и оперативность: военные полицейские отразили атаку «террористов» в Амурской области

Военные полицейские Белогорского гарнизона совместно с военной автоинспекцией отразили нападение условных террористов на объект Министерства обороны РФ. По легенде тренировочного мероприятия, во время обхода патрульные подверглись атаке бандитов, после чего завязалась перестрелка.

По сигналу тревоги на помощь коллегам незамедлительно отправилась группа военных автоинспекторов. Общими усилиями «бандиты» были обезврежены.

Целью занятий ставились: выработка слаженности действий вооруженного патруля совместно с органами военной автоинспекции, а также организация пропускного режима на объекте. В ходе занятий были отработаны организация вооруженного патрулирования и действия вооруженного патруля в случае нападения условных террористов на военный объект.