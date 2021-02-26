Небо под «Панцирем»: как прошли учения ПВО в Ростовской области

В Ростовской области на полигоне Кузьминский военнослужащие отработали действия на случай атаки вражеских ударных беспилотников. В ходе тренировочных мероприятий угроза для наземных подразделений была устранена заградительным огнем зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые не допустили на свои границы ни одного летательного аппарата условного неприятеля.

Методы борьбы с БПЛА на тактико-специальных учениях отрабатывали как в группах, так и по одиночке. Стрельбы проходили в электронном формате, и их итог позволяет констатировать: в реале «Панцири» не подпустят ни один подозрительный объект к зоне боевого дежурства.

«Реально поймали цель, начали рассматривать - это группа, так скажем, птиц. Пролетал косяк птиц. Это говорит о том, что комплекс настроен, и можно элементарно любую цель летящую рассмотреть и уничтожить», - рассказал командир зенитно-ракетного артиллерийского расчета Антон Даценко.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.