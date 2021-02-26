Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Небо под «Панцирем»: как прошли учения ПВО в Ростовской области

Виталий Никулин
18:59 26.02.2021
Методы борьбы с БПЛА на тактико-специальных учениях военнослужащие отрабатывали как в группах, так и по одиночке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Ростовской области на полигоне Кузьминский военнослужащие отработали действия на случай атаки вражеских ударных беспилотников. В ходе тренировочных мероприятий угроза для наземных подразделений была устранена заградительным огнем зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые не допустили на свои границы ни одного летательного аппарата условного неприятеля.

Методы борьбы с БПЛА на тактико-специальных учениях отрабатывали как в группах, так и по одиночке. Стрельбы проходили в электронном формате, и их итог позволяет констатировать: в реале «Панцири» не подпустят ни один подозрительный объект к зоне боевого дежурства.

«Реально поймали цель, начали рассматривать - это группа, так скажем, птиц. Пролетал косяк птиц. Это говорит о том, что комплекс настроен, и можно элементарно любую цель летящую рассмотреть и уничтожить», - рассказал командир зенитно-ракетного артиллерийского расчета Антон Даценко.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:19 В стране и мире
Врио главы Мордовии отправил в отставку правительство региона
14:22 В стране и мире
Видео
Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут
13:01 Эксклюзив
Видео
Российские дипломаты рассказали о своем путешествии на дрезине из Северной Кореи
12:28 В стране и мире
Видео
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
05:25 Армия
Видео
Под защитой «Панциря»: в Ростовской области прошли масштабные учения ПВО
Популярное
Популярное
Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.