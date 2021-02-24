Генераторы и стройматериалы: в Карабахе миротворцы РФ сопроводили четвертую колонну с гуманитарным грузом

В Нагорном Карабахе четвертая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 25 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила более 180 тонн груза в Кельбаджарский район.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов были привезены генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы.

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, с полуночи 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий развернут миротворческий контингент РФ.