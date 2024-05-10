В районе Одессы уничтожен склад боеприпасов западного производства

Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов западного производства, находившийся в районе города Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19», - уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате атаки уничтожен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

Ранее сообщалось о нанесении 27 групповых ударов российскими военнослужащими по Украине «Кинжалами» и БПЛА.

Напомним, что в Минобороны РФ уточняли, что ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной и связанной с ней энергетической инфраструктуре.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.