На боевом посту в суровую погоду: как военнослужащие ВВО отмечают День защитника Отечества

Большинство военнослужащих 23 февраля отмечают на боевом посту. Торжественные построения проходят во всех частях. На Дальнем Востоке середина дня и мероприятия уже вовсю идут.

Сейчас там даже погода по-мужски суровая. На термометре -15, а по ощущениям все -20. Торжественная церемония в день защитника отечества прошла в самом сердце Восточного военного округа (ВВО). К памятнику воинам-дальневосточникам военнослужащие возложили цветы и почтили минутой молчания павших воинов советской и российской армии. Отдали дань памяти и легендарному маршалу-победителю Георгию Жукову.

Кроме того, уникальный заезд экипажей чемпионов мира танкового биатлона состоялся в Республике Бурятия на легендарном танке Т-34.

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Улан-Удэ, состоялся уникальный заезд экипажей, состоящих полностью из чемпионов мира по танковому биатлону 2018-2020 годов по трассе биатлона на легендарном танке Т-34, восстановленном военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона.

Перед заездом на танке-легенде военнослужащие продемонстрировали свое мастерство в выполнении нормативов по загрузке боеприпасов, прохождении специальной трассы танкового биатлона с преодолением препятствий на танке Т-72Б.

После чего чемпионы без подготовки выполнили элементы на танке Т-34, сравнили его с современным танков Т-72Б3, на котором выступали на мировой арене и поделились своими впечатлениями. По словам военнослужащих, им впервые посчастливилось управлять танком, на котором воевали наши деды, ветераны Великой Отечественной войны. Большой разницы в выполнении нормативов и управлении танком не заметили. Отличались лишь боеприпасы, расположение люков и габариты танка.

Танкисты на себе испытали возможности легендарного танка, попытались почувствовать себя в роли танкистов времен Великой Отечественной войны. Уникальный заезд был посвящен ветеранам различных войн, локальных вооруженных конфликтов и защитникам, стоящих на страже Отечества.

Старший сержант Иван Осеев в 2019 году на международном этапе конкурса «Танковый биатлон» стал чемпионом мира и, разогнав танк Т-72Б3 до 84 км/ч, установил рекорд скорости. Наводчик, старшина Бато Цыдыпов, является двукратным чемпионом танкового биатлона, первый титул чемпиона он получил в 2015 году.

В ходе ежедневной жизнедеятельности на полигоне Бурдуны чемпионы мира проводят занятия с танковыми экипажами по разработанной ими системе обучения. Передают свой опыт, делятся секретами.

Занятия проводят по этапам, с тщательным разбором и отработкой каждого элемента. Инструктор-чемпион занимается с экипажами на тех учебных точках, где в ходе выступлений он показывал лучшие результаты. Военнослужащие делятся своим опытом и секретами в ходе выполнения нормативов.

В общевойсковом объединении ВВО проходят службу 8 чемпионов Танкового биатлона. Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире.

Единственный в Бурятии танк Т-34, который может перемещаться своим ходом, по инициативе командования общевойсковой армии ВВО был снят с постамента и восстановлен. В 2020 году в день празднования 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне, легендарный танк с копией Знаменем Победы впервые прошел по главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну современной военной техники.