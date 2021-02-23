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Евменов поздравил российских моряков с Днем защитника Отечества

Тамара Астапенкова
00:05 23.02.2021
Главком ВМФ России отметил в своем поздравлении, что сегодня флот находится на этапе активного обновления.
Евменов поздравил российских моряков с Днем защитника Отечества
© Фото: Минобороны России
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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил командование и военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов,  Каспийской флотилии и ветеранов с Днем защитника Отечества.

В тексте поздравительной телеграммы говорится, что в 2021 году российскому флоту исполнится 325 лет. Такая дата «обязывает всех нас еще тщательнее выполнять свой воинский долг, отдавая дань более, чем трехвековым  флотским традициям  и достойно продолжать дела предыдущих поколений военных моряков», говорится в поздравлении.

В День защитника Отечества поздравительная телеграмма будет доведена до экипажей боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения ВМФ, выполняющих в настоящее время задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в Мировом океане.

«Сегодня ВМФ России находится на этапе активного обновления всех своих составляющих, - надводной, подводной, береговой и авиационной. Развернуто строительство кораблей океанской зоны нового поколения, серийно строятся атомные и неатомные подводные лодки. Флот оснащается самыми современными системами морского оружия, не имеющего аналогов в мире», - говорится в поздравлении Николая Евменова.

Отмечается, что в 2021 году Военно-Морской Флот будет участвовать в важнейших мероприятиях, направленных на плановую подготовку флотов к слаженным действиям в составе объединенных группировок на стратегических направлениях и в дальней морской и океанской зонах. 

Николай Евменов подчеркнул, что океанский ВМФ России продолжит «активную деятельность в различных районах Мирового океана на уровне гарантированного недопущения угроз безопасности нашего Отчества с морских и океанских направлений».

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