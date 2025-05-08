Военнослужащие ВС РФ до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое ДНР», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В ходе боевых действий противник потерял пять бронемашин, включая BATT UMG и Kirpi, САУ Paladin, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и пять автомобилей. Кроме того, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Липовое в Донецкой Народной Республике силами подразделений группировки войск «Запад».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.