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ВС РФ до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

Населенный пункт освобожден решительным действиями группировки войск «Центр».
2025-05-08 13:09:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Военнослужащие ВС РФ до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое ДНР», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В ходе боевых действий противник потерял пять бронемашин, включая BATT UMG и Kirpi, САУ Paladin, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и пять автомобилей. Кроме того, ВСУ потеряли до 510 военнослужащих.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Липовое в Донецкой Народной Республике силами подразделений группировки войск «Запад».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #перемирие
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