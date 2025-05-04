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FPV-дроны «Севера» сожгли квадроциклы ВСУ в Сумской области

Обнаруженные цели были оперативно уничтожены расчетами FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север».
2025-05-04 14:09:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили несколько квадроциклов украинских боевиков в зоне спецоперации в Сумской области. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

На четырехколесной технике передвигались боевики штурмовых групп ВСУ. После анализа полученных разведкой данных было принято решение ликвидировать технику и националистов.

На опубликованных кадрах видно, как один из них видит летящий беспилотник и за секунду до удара спрыгивает с квадроцикла.

Другой мчится по грунтовой дороге, не замечая приближающийся дрон, который в итоге достигает своей цели. Горящую технику запечатлел беспилотник - разведчик.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #квадроцикл #сумская область #FPV-дрон
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