FPV-дроны «Севера» сожгли квадроциклы ВСУ в Сумской области

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили несколько квадроциклов украинских боевиков в зоне спецоперации в Сумской области. Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.
На четырехколесной технике передвигались боевики штурмовых групп ВСУ. После анализа полученных разведкой данных было принято решение ликвидировать технику и националистов.
На опубликованных кадрах видно, как один из них видит летящий беспилотник и за секунду до удара спрыгивает с квадроцикла.
Другой мчится по грунтовой дороге, не замечая приближающийся дрон, который в итоге достигает своей цели. Горящую технику запечатлел беспилотник - разведчик.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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