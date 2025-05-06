Расчет «Тюльпана» поразил пункт управления ВСУ под Богатырем

Расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» 29-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Восток» поразил замаскированный пункт управления украинских формирований в районе населенного пункта Богатырь на Южно-Донецком направлении. Уничтожение объекта позволило нарушить управление силами ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

Поддерживая действия штурмовых подразделений, расчеты минометов большой мощности наносят удары по фортификационным сооружениям с высокой степенью защиты, уничтожают склады с боеприпасами и горючим, а также поражают живую силу, вооружение и технику. Огонь по противнику ведется на расстоянии порядка 20 километров, уточняют в российском оборонном ведомстве.

Снаряды калибра 240 миллиметров, применяемые в «Тюльпане», пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров, что позволяет разрушать особо укрепленные объекты.

Благодаря работе наших расчетов противник несет тяжелые потери в личном составе. Поражение целей ведется по координатам разведки. Корректировка ударов ведется с помощью беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.