Вечером над Россией сбили 57 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО во вторник вечером уничтожили 57 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть аппаратов перехватили в Брянской области. Там сбили 31 БПЛА. Еще 14 дронов нейтрализовали в Курской области, семь - в Орловской.

По два беспилотника уничтожили в Калужской и Рязанской областях. Кроме того, один БПЛА перехватили в Крыму.

В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены после 18:40 по московскому времени.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.