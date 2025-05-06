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Вечером над Россией сбили 57 украинских беспилотников

Большую часть вражеских аппаратов перехватили в Брянской области.
2025-05-06 22:25:54
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО во вторник вечером уничтожили 57 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть аппаратов перехватили в Брянской области. Там сбили 31 БПЛА. Еще 14 дронов нейтрализовали в Курской области, семь - в Орловской.

По два беспилотника уничтожили в Калужской и Рязанской областях. Кроме того, один БПЛА перехватили в Крыму.

В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены после 18:40 по московскому времени.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #МО РФ #атака #удар
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