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«Герани» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Донецком направлении

Минобороны опубликовало кадры оперативного контроля.
2025-05-06 08:19:32
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские операторы дронов уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Донецком направлении. Кадры оперативного контроля поражения предоставило Минобороны РФ.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть огненные грибы, появляющиеся в результате нанесения ударов бойцами ВС РФ.

Уточняется, что цель находилась в районе населенного пункта Владимировка. Поражение пункта временной дислокации 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществилось с применением дронов «Герань-2».

Ранее сообщалось о поражении «Геранями» склада боеприпасов и пункта временной дислокации ВСУ в Краматорске.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #донецкое направление #Герань-2
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