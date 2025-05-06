«Герани» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Донецком направлении

Российские операторы дронов уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Донецком направлении. Кадры оперативного контроля поражения предоставило Минобороны РФ.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть огненные грибы, появляющиеся в результате нанесения ударов бойцами ВС РФ.

Уточняется, что цель находилась в районе населенного пункта Владимировка. Поражение пункта временной дислокации 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществилось с применением дронов «Герань-2».

Ранее сообщалось о поражении «Геранями» склада боеприпасов и пункта временной дислокации ВСУ в Краматорске.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.