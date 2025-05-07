Войска получили партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» отгрузил Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Они оборудованы полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. Их выпуск идет в круглосуточном режиме.

«С полным комплектом дополнительной защиты БМП-3 сохраняет свою высокую мобильность, при этом ее живучесть вырастает в разы. Боевой опыт показывает, что доработанная "тройка" - это современная универсальная машина с высокой эффективностью», - сказал член бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Уточняется, что под дополнительной защитой понимаются противокумулятивные решетки, бронеэкраны и комплекты защиты внешней полусферы. Помимо этого, каждая боевая машина пехоты несет «накидку» - комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.

Еще каждая из поставленных БМП-3 имеет собственные средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ получили партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Каждый из них также оснащается сетками против FPV-дронов. Еще танки имеют средства РЭБ и резиноармированную защиту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.