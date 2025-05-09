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Шесть групповых ударов по Украине нанесли ВС РФ до начала перемирия

Поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов и другие объекты.
2025-05-09 12:50:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 3 по 8 мая, до начала действия перемирия, ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников», - уточнили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что за неделю силы ПВО сбили 1 615 украинских БПЛА, 32 управляемые авиабомбы JDAM, восемь британских крылатых ракет Storm Shadow и девять управляемых ракет большой дальности «Нептун».

За этот же период времени морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожила 23 безэкипажных катера.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские боевики нарушили свыше 5 000 раз режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, зафиксировано четыре попытки прорыва в Курской и Белгородской областях.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #потери ВСУ #групповые удары
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