Шесть групповых ударов по Украине нанесли ВС РФ до начала перемирия

С 3 по 8 мая, до начала действия перемирия, ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников», - уточнили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что за неделю силы ПВО сбили 1 615 украинских БПЛА, 32 управляемые авиабомбы JDAM, восемь британских крылатых ракет Storm Shadow и девять управляемых ракет большой дальности «Нептун».

За этот же период времени морская авиация Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожила 23 безэкипажных катера.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские боевики нарушили свыше 5 000 раз режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, зафиксировано четыре попытки прорыва в Курской и Белгородской областях.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.