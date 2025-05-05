Бойцы восстановили танк-мемориал ИС-2 времен Великой Отечественной в ДНР

На въезде в село Дмитровка, возле Шахтерска, военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка привели в порядок танк ИС-2 - памятник времен Великой Отечественной войны. Реставрация стала не только данью уважения к истории, но и личным долгом для некоторых бойцов.

«Здесь сражался мой прадед. Даже будучи раненным, он продолжил бой и уничтожил восемь врагов. За это получил медаль "За боевые заслуги"», - рассказал ефрейтор Аркадий Щелканов.

Мемориал долгое время оставался без ухода, пока не был восстановлен усилиями военнослужащих. Теперь он снова - визуальное напоминание о подвиге солдат Южного фронта, которые в августе 1943 года на Миус-фронте прорвали немецкую оборону, открыв путь к освобождению Донбасса.

В преддверии 80-летия Победы группировка войск «Центр» восстановила 12 мемориалов на территории Донбасса. Среди них - памятник в селе Алексеево-Орловка, посвященный 12 павшим красноармейцам и местному подпольщику. Реконструкцией этого мемориала занимались военнослужащие 91-го инженерного саперного полка.

«Фигуры были в плохом состоянии. Особенно автоматы - почти ничего не осталось. Восстанавливали полностью», - рассказал военнолужащий Владимир Кузнецов.

Оценить работу первыми пришли местные жители. Галина Гокун, потерявшая на войне двух дядей, благодарит военослужащих.

«Думала - посижу трошки и пойду. А не можем уйти. Велико спасибо, хлопцы! Скильки работы зробили», - сказала она.

Военнослужащие группировки «Центр» уже вернулись к выполнению боевых задач. Но они уверены, что, возвращая памятникам былой вид, они передают эстафету памяти, уважения и исторической преемственности. И именно в этом - продолжение подвига предков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.