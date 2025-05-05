МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы восстановили танк-мемориал ИС-2 времен Великой Отечественной в ДНР

Мемориал, расположенный на въезде в село Дмитровка возле Шахтерска, долгие годы оставался без должного ухода - пока военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка не решили привести его в порядок.
Павел Кутаренко 2025-05-05 10:24:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На въезде в село Дмитровка, возле Шахтерска, военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка привели в порядок танк ИС-2 - памятник времен Великой Отечественной войны. Реставрация стала не только данью уважения к истории, но и личным долгом для некоторых бойцов.

«Здесь сражался мой прадед. Даже будучи раненным, он продолжил бой и уничтожил восемь врагов. За это получил медаль "За боевые заслуги"», - рассказал ефрейтор Аркадий Щелканов.

Мемориал долгое время оставался без ухода, пока не был восстановлен усилиями военнослужащих. Теперь он снова - визуальное напоминание о подвиге солдат Южного фронта, которые в августе 1943 года на Миус-фронте прорвали немецкую оборону, открыв путь к освобождению Донбасса.

В преддверии 80-летия Победы группировка войск «Центр» восстановила 12 мемориалов на территории Донбасса. Среди них - памятник в селе Алексеево-Орловка, посвященный 12 павшим красноармейцам и местному подпольщику. Реконструкцией этого мемориала занимались военнослужащие 91-го инженерного саперного полка.

«Фигуры были в плохом состоянии. Особенно автоматы - почти ничего не осталось. Восстанавливали полностью», - рассказал военнолужащий Владимир Кузнецов.

Оценить работу первыми пришли местные жители. Галина Гокун, потерявшая на войне двух дядей, благодарит военослужащих.

«Думала - посижу трошки и пойду. А не можем уйти. Велико спасибо, хлопцы! Скильки работы зробили», - сказала она.

Военнослужащие группировки «Центр» уже вернулись к выполнению боевых задач. Но они уверены, что, возвращая памятникам былой вид, они передают эстафету памяти, уважения и исторической преемственности. И именно в этом - продолжение подвига предков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Памятник #ДНР #восстановление #ис-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 