ВС РФ поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов

Вооруженные Силы Российской Федерации поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, уничтожены объекты украинского военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотников.

Также поражена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков в 158-ми районах, добавили в Министерстве обороны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.