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ВС РФ поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов

Кроме того, российские военные уничтожили объекты украинского ВПК, цеха производства и места хранения беспилотников.
2025-05-04 12:16:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные Силы Российской Федерации поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, уничтожены объекты украинского военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотников.

Также поражена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков в 158-ми районах, добавили в Министерстве обороны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Украина #удар #СВО #Военные аэродромы
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