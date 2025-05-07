Средства ПВО Вооруженных сил России сбили за сутки 524 украинских беспилотника. Об этом сообщило МО РФ.

Помимо этого, российские военнослужащие за сутки уничтожили в воздухе пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два реактивных снаряда HIMARS.

Также сообщается об освобождении населенного пункта Липовое на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.

Украинские боевики не утруждают себя тщательным выбором целей. Так, 3 мая беспилотник противника врезался в жилой дом в Новороссийске. Ранее в беседе со «Звездой» жительница этого города рассказала, как проснулась от тряски при ударах БПЛА.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.