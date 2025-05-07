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Российские средства ПВО сбили 524 вражеских беспилотника за сутки

Также сбиты пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два реактивных снаряда HIMARS.
2025-05-07 14:47:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО Вооруженных сил России сбили за сутки 524 украинских беспилотника. Об этом сообщило МО РФ. 

Помимо этого, российские военнослужащие за сутки уничтожили в воздухе пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два реактивных снаряда HIMARS.

Также сообщается об освобождении населенного пункта Липовое на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.

Украинские боевики не утруждают себя тщательным выбором целей. Так, 3 мая беспилотник противника врезался в жилой дом в Новороссийске. Ранее в беседе со «Звездой» жительница этого города рассказала, как проснулась от тряски при ударах БПЛА.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #бпла #противник
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