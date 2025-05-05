Жители Назрани ознакомились с выставкой в вагонах агитпоезда МО РФ

Агитпоезд Министерства обороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетил Республику Ингушетия. Железнодорожный состав прибыл на вокзал города Назрани, где его встретили тысячи жителей и гостей региона.

На церемонии открытия выставки с приветственным словом к участникам акции обратились представители правительства Ингушетии, руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич и Герой России старший лейтенант Владислав Журавлев. Гринкевич отметил, что в годы Великой Отечественной войны более 20 тысяч жителей республики принимали участие в сражениях с фашистской Германией.

«И сегодня ваши братья, отцы, мужья защищают нашу Родину на полях специальной военной операции», - добавил он.

Организаторы, по традиции, наградили жителей республики, помогающих участникам СВО, медалями Минобороны «За Помощь и Милосердие». После этого состоялся ритуал приема новых участников в ряды «Юнармии», а некоторым отрядам присвоили почетные наименования. Завершилась торжественная часть развертыванием копии знамени Победы размером 10 на 20 метров.

Сам агитационный состав состоит из восьми тематических вагонов. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы, такие как симулятор рулевой рубки, тренажеры для летчиков и для операторов FPV-дронов. Лекторы экспозиций - непосредственные участники СВО.

Также поезд демонстрирует образцы трофейной военной техники стран НАТО, в том числе американские M113, MaxxPro и Cougar, канадские Roshel Senator и турецкие Kirpi.

В развлекательную программу мероприятия вошли выступления фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) «Рубиновая Звезда» и местных коллективов. Также для желающих военнослужащие 58-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО развернули полевую кухню.

Назрань стала девятнадцатым городом на пути эшелона и девятым на территории Южного военного округа. Предыдущей остановкой агитпоезда стал Владикавказ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.