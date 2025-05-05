МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Назрани ознакомились с выставкой в вагонах агитпоезда МО РФ

Руководитель акции Александр Гринкевич на открытии выставки обратился к жителям Ингушетии, отметив, что в годы ВОВ более 20 тысяч представителей республики сражались с фашистской Германией.
2025-05-05 21:03:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Агитпоезд Министерства обороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетил Республику Ингушетия. Железнодорожный состав прибыл на вокзал города Назрани, где его встретили тысячи жителей и гостей региона.

На церемонии открытия выставки с приветственным словом к участникам акции обратились представители правительства Ингушетии, руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич и Герой России старший лейтенант Владислав Журавлев. Гринкевич отметил, что в годы Великой Отечественной войны более 20 тысяч жителей республики принимали участие в сражениях с фашистской Германией.

«И сегодня ваши братья, отцы, мужья защищают нашу Родину на полях специальной военной операции», - добавил он.

Организаторы, по традиции, наградили жителей республики, помогающих участникам СВО, медалями Минобороны «За Помощь и Милосердие». После этого состоялся ритуал приема новых участников в ряды «Юнармии», а некоторым отрядам присвоили почетные наименования. Завершилась торжественная часть развертыванием копии знамени Победы размером 10 на 20 метров.

Сам агитационный состав состоит из восьми тематических вагонов. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы, такие как симулятор рулевой рубки, тренажеры для летчиков и для операторов FPV-дронов. Лекторы экспозиций - непосредственные участники СВО.

Также поезд демонстрирует образцы трофейной военной техники стран НАТО, в том числе американские M113, MaxxPro и Cougar, канадские Roshel Senator и турецкие Kirpi.

В развлекательную программу мероприятия вошли выступления фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) «Рубиновая Звезда» и местных коллективов. Также для желающих военнослужащие 58-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО развернули полевую кухню.

Назрань стала девятнадцатым городом на пути эшелона и девятым на территории Южного военного округа. Предыдущей остановкой агитпоезда стал Владикавказ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

prevnext
1 / 8
© Минобороны России
#армия #Выставка #МО РФ #ингушетия #Назрань #агитпоезд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 