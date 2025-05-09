Свыше 5 000 нарушений режима прекращения огня зафиксировали со стороны ВСУ

Свыше 5 000 нарушений режима прекращения огня зафиксировали со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По всей линии боевого соприкосновения ВСУ совершили 1 455 обстрелов... позиций наших войск, а также 23 с применением РСЗО. Кроме того, осуществлено 3 502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА», - уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие зеркально отвечают на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Кроме того, ВС РФ будут адекватно реагировать в текущей обстановке.

Ранее сообщалось, что украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу России в Курской и Белгородской областях.

Напомним, перемирие, которое объявил российский президент Владимир Путин в честь 80-й годовщины Дня Победы, действует с 8 по 10 мая включительно, оно продлится ровно 72 часа.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.