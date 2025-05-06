Кремль подтвердил актуальность инициативы Путина по перемирию

Инициатива президента РФ Владимира Путина о временном прекращении огня в период празднования 80-летия Победы сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим.

При этом, отметил представитель Кремля, официальный Киев пока не дал конкретного ответа на предложение о праздничном перемирии.

«К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева, от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в случае продолжения попыток нанесения ударов по территории России в дни прекращения огня будет дан «адекватный ответ».

Ранее Кремль сообщил, что по решению президента России режим прекращения огня будет действовать с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая. На этот период приостанавливаются все боевые действия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.