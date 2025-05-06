МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль подтвердил актуальность инициативы Путина по перемирию

Если ВСУ попробуют ударить по позициям ВС РФ в дни перемирия, адекватный ответ дадут сразу, подчеркнул Дмитрий Песков.
2025-05-06 13:13:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Инициатива президента РФ Владимира Путина о временном прекращении огня в период празднования 80-летия Победы сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим.

При этом, отметил представитель Кремля, официальный Киев пока не дал конкретного ответа на предложение о праздничном перемирии.

«К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева, от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в случае продолжения попыток нанесения ударов по территории России в дни прекращения огня будет дан «адекватный ответ».

Ранее Кремль сообщил, что по решению президента России режим прекращения огня будет действовать с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая. На этот период приостанавливаются все боевые действия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Кремль #Песков #перемирие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 