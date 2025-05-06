Цивилева сообщила о разработке адаптивной кэжуал-одежды для тяжелораненых

Почти 300 заявок от модельеров поступило на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды для участников спецоперации «На крыльях». Она поможет ветеранам, которые получили инвалидность, быстрее восстанавливаться и всегда чувствовать себя комфортно. Конкурс проводит фонд «Защитники Отечества».

«Это зимняя, летняя, демисезонная одежда, ну и конечно же это будет касаться таких основных направлений, как спортивная одежда, как для работы, так называемая кэжуал-одежда, и вот по таким вот различным демисезонным направлениям она будет предоставлена, чтобы человек на первых этапах чувствовал себя комфортно», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Она добавила, что тяжелораненому необходимо иметь разные комплекты удобной адаптивной одежды. В том числе для ведения активного образа жизни и для прохождения реабилитации.

Отмечено, что в финал конкурса прошли 80 участников. Победителя объявят в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Цивилева сообщила, что адаптивная одежда включена в список средств реабилитации раненых. Она сделала это в ходе заседания попечительского совета фонда «Защитники Отечества».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.