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Цивилева сообщила о разработке адаптивной кэжуал-одежды для тяжелораненых

Анна Цивилева отметила, что получивший тяжелые ранения участник СВО должен иметь комплекты удобной адаптивной одежды для разных жизненных ситуаций.
2025-05-06 17:25:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Почти 300 заявок от модельеров поступило на Международный конкурс дизайна адаптивной одежды для участников спецоперации «На крыльях». Она поможет ветеранам, которые получили инвалидность, быстрее восстанавливаться и всегда чувствовать себя комфортно. Конкурс проводит фонд «Защитники Отечества».  

«Это зимняя, летняя, демисезонная одежда, ну и конечно же это будет касаться таких основных направлений, как спортивная одежда, как для работы, так называемая кэжуал-одежда, и вот по таким вот различным демисезонным направлениям она будет предоставлена, чтобы человек на первых этапах чувствовал себя комфортно», - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева. 

Она добавила, что тяжелораненому необходимо иметь разные комплекты удобной адаптивной одежды. В том числе для ведения активного образа жизни и для прохождения реабилитации. 

Отмечено, что в финал конкурса прошли 80 участников. Победителя объявят в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Цивилева сообщила, что адаптивная одежда включена в список средств реабилитации раненых. Она сделала это в ходе заседания попечительского совета фонда «Защитники Отечества». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Конкурс #Анна Цивилева #На крыльях #Адаптивная одежда
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