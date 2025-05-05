Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили «Краснополем» блиндаж ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение замаскированного блиндажа ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, боевую задачу выполнили артиллеристы группировки войск «Запад», применившие высокоточный боеприпас «Краснополь».

По данным Минобороны, военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии на Краснолиманском направлении с помощью беспилотника «Орлан» обнаружили блиндаж с минометным расчетом ВСУ, скрытый в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение о нанесении удара.

По информации военного ведомства, в результате прямого попадания снаряда, выпущенного из САУ «Мста-С», блиндаж и находившаяся в нем живая сила противника были полностью уничтожены. На кадрах, опубликованных Минобороны, также зафиксирована детонация боеприпасов, находившихся в укрытии.

Ранее расчет САУ«Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления ВСУ на Южно-Донецком направлении. Артиллеристы также применили высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.