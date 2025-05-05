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В Волгограде открыли экспозицию «Бронепоезд войск НКВД»

Мемориал посвящен железнодорожникам, погибшим при Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны.
2025-05-05 15:35:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Волгограде состоялась торжественная церемония открытия мемориальной зоны с памятной экспозицией «Бронепоезд войск НКВД» в честь погибших во время Сталинградской битвы железнодорожников.

Проект выполнен на основе чертежей и фотографий исторического бронепоезда №73 войск НКВД. Чтобы его воссоздать, мастера использовали реальные элементы железнодорожной инфраструктуры - паровоз, вагон, платформа, а также элементы рельсошпальной решетки.

В мероприятии приняли участие генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Легендарный 73-й бронепоезд войск НКВД прибыл в Сталинград 26 августа 1942 года. Уже на следующий день он приступил к обстрелу позиций гитлеровской армии на станции Конная. Его усилиями были уничтожены две минометные батареи и почти две роты нацистов. Кроме того, бронепоезд доставил к рубежу обороны свежие силы пехотинцев Красной армии.

Состав участвовал в ожесточенных боях, успешно обстреливал позиции немцев в районе Песчанки, Купоросной, Садового и Поляковки. Он уничтожил значительные силы противника, включая минометные батареи, наблюдательный пункт и почти батальон пехоты.

За героизм, проявленный в Сталинградской битве, бронепоезд был награжден орденом Красного Знамени и стал именоваться «Краснознаменный» .

Ранее российские военнослужащие восстановили танк-мемориал ИС-2 времен Великой Отечественной в Донецкой Народной Республике. Он долгие годы оставался без должного ухода, пока военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка не решили привести его в порядок.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВОВ #открытие #НКВД #сталинградская битва #бронепоезд #«Мемориал» #экспозиция #Бронепоезд войск НКВД
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