FPV-дроны ВС РФ на оптоволокне уничтожили гаубицу ВСУ в Запорожской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими FPV-дронами на оптоволокне гаубицы Д-30 ВСУ в Запорожской области.

Артиллерийское орудие противника было замаскировано в кустах, однако оператор расчета 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» смог обнаружить и поразить его.

Уничтоженная гаубица долгое время вела огонь по российским бойцам в районе населенного пункта, однако теперь этот участок оказался свободен от противника.

Ранее ведомство продемонстрировало кадры воздушного боя дронов армии России с гексакоптером ВСУ «Баба Яга».