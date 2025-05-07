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FPV-дроны ВС РФ на оптоволокне уничтожили гаубицу ВСУ в Запорожской области

Кадры работы БПЛА показало Минобороны РФ.
Константин Денисов 2025-05-07 05:26:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими FPV-дронами на оптоволокне гаубицы Д-30 ВСУ в Запорожской области.

Артиллерийское орудие противника было замаскировано в кустах, однако оператор расчета 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» смог обнаружить и поразить его.

Уничтоженная гаубица долгое время вела огонь по российским бойцам в районе населенного пункта, однако теперь этот участок оказался свободен от противника.

Ранее ведомство продемонстрировало кадры воздушного боя дронов армии России с гексакоптером ВСУ «Баба Яга».

#армия #ВС РФ #беспилотники #ВСУ
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