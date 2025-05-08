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Российские военные помогли ветеранам, проживающим на территории СВО

Бойцы подчеркивают, что считают такую деятельность своим долгом.
Константин Денисов 2025-05-08 05:53:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают оказывать помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы помогают ветеранам по хозяйству: колют дрова, прибираются и выполняют другие работы. Все это они делают в перерывах между боевыми задачами.

«Если мы не поможем, то кто?», – задается вопросом боец с позывным «Дзерю».

Такая помощь должна быть постоянной, а не разовой, считает военнослужащий с позывным «Калач».

«Сейчас чудо, что мы здесь помогаем, но я считаю, что это должно быть постоянно», – заявил он.

Так, военнослужащие помогли Валентине Харченко, которая осталась в деревне одна и со слезами на глазах вспоминала военные голодные годы, когда немцы забирали себе все продукты.

Жительница от души поблагодарила бойцов за их неоценимую помощь.

#армия #ВС РФ #ветераны #СВО
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