Российские военные помогли ветеранам, проживающим на территории СВО

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают оказывать помощь и поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы помогают ветеранам по хозяйству: колют дрова, прибираются и выполняют другие работы. Все это они делают в перерывах между боевыми задачами.

«Если мы не поможем, то кто?», – задается вопросом боец с позывным «Дзерю».

Такая помощь должна быть постоянной, а не разовой, считает военнослужащий с позывным «Калач».

«Сейчас чудо, что мы здесь помогаем, но я считаю, что это должно быть постоянно», – заявил он.

Так, военнослужащие помогли Валентине Харченко, которая осталась в деревне одна и со слезами на глазах вспоминала военные голодные годы, когда немцы забирали себе все продукты.

Жительница от души поблагодарила бойцов за их неоценимую помощь.