ВС РФ получили партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв»

Вооруженные силы России получили партии танков Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв». Их поставил концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».

Отмечено, что эти танки значительно отличаются от тех, что поставлялись в армию до начала специальной военной операции. Сообщается, что за три года УВЗ внес в конструкцию своих боевых машин более 200 изменений.

«На бронемашины устанавливаются средства РЭБ для подавления беспилотников. Все машины оснащаются сетками против FPV-дронов и резиноармированной защитой, которая устанавливается на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек», - говорится в сообщении.

Первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире по совокупности показателей.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило новую партию БМП-3 с комплектами допзащиты. Конструкция антидроновых «мангалов», идущих в комплекте, предполагает их быструю установку и снятие.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.