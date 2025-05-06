МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ получили партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв»

Отмечено, что за три года в конструкцию боевых машин УВЗ внесли около 200 различных изменений. Благодаря этому удалось повысить подвижность, защищенность и огневую мощь.
2025-05-06 11:36:44
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Вооруженные силы России получили партии танков Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв». Их поставил концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех».

Отмечено, что эти танки значительно отличаются от тех, что поставлялись в армию до начала специальной военной операции. Сообщается, что за три года УВЗ внес в конструкцию своих боевых машин более 200 изменений. 

«На бронемашины устанавливаются средства РЭБ для подавления беспилотников. Все машины оснащаются сетками против FPV-дронов и резиноармированной защитой, которая устанавливается на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек», - говорится в сообщении.

Первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире по совокупности показателей.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило новую партию БМП-3 с комплектами допзащиты. Конструкция антидроновых «мангалов», идущих в комплекте, предполагает их быструю установку и снятие. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #танки #т-90м #Т-72Б3М
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 