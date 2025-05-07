«Тосочка» уничтожила укрепления ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт противника на Красноармейском направлении. Удар термобарическими снарядами обеспечил продвижение штурмовых подразделений, сообщает Министерство обороны России.

Боевые действия велись в условиях угрозы со стороны FPV-дронов. Получив координаты от разведки, расчет оперативно занял огневую позицию, развернул установку, ввел данные и произвел залп. Автоматизированная система управления огнем обеспечила мгновенное наведение системы на цель.

Контроль за поражением цели велся с помощью беспилотников. Отстрелявшись, расчет выполнил маневр и сменил позицию для предотвращения ответного удара.

По данным специалистов РХБ защиты, ТОС-2 обладает высокой огневой мощью, мобильностью и дальностью стрельбы. Система предназначена для поражения укреплений, зданий, бункеров, а также легкобронированной техники. Выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости и использует неуправляемые реактивные снаряды с термобарическим и зажигательным оснащением. Прицеливание, стрельба и управление огнем полностью автоматизированы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.