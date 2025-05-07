Министр обороны Белоусов провел переговоры с абхазским коллегой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня провел переговоры со своим абхазским коллегой генерал-полковником Владимиром Ануа. В ходе диалога глава российского ведомства отметил, что братская республика является надежным союзником в Закавказье.

«В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны», - отметил Андрей Белоусов.

Он также подчеркнул, что важным элементом обеспечения региональной безопасности является 7-я российская военная база в Абхазии, где особое внимание уделяется повышению ее боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей.

«Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров. В российских военных вузах на безвозмездной основе обучаются 200 ваших военнослужащих. Намерены и дальше активно развивать двустороннее взаимодействие», - добавил министр обороны РФ.

Кроме того, Андрей Белоусов поблагодарил Владимира Ануа за участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь абхазский министр обороны отметил вклад России в укрепление обороноспособности республики.

«Министерство обороны Абхазии высоко ценит ваш личный вклад, Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил России в укрепление обороноспособности Республики Абхазии, повышение способностей наших вооруженных сил к совместным действиям с 7-й российской военной базой по обеспечению военной безопасности Абхазии и России в Закавказье», - сказал Владимир Ануа.

По итогам переговоров стороны подписали межправительственное соглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-ой военной базы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.