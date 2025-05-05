Агитпоезд с восемью тематическими вагонами прибыл во Владикавказ

Военнослужащие 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) организовали встречу агитационного поезда Минобороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в Республике Северная Осетия - Алания. Экспозицию состава развернули на железнодорожном вокзале Владикавказа.

Церемонию открытия выставки провели руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич, участник СВО, Герой России старший лейтенант Владислав Журавлев, а также представители муниципалитета и правительства региона.

Организаторы мероприятия наградили начальника владикавказского отделения «Юнармии» Вахтанга Мусульбеса и члена регионального штаба движения Сармата Хадонова медалями Минобороны «За Помощь и Милосердие» за поддержку, которую они оказали участникам спецоперации. Кроме того, юнармейским отрядам Северной Осетии - Алании присвоили почетные наименования, и новые участники вступили в их ряды. В конце торжественной части военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации, после чего гости приступили к осмотру экспозиции.

В составе поезда находится восемь тематических вагонов, демонстрирующих вооружение видов и родов ВС РФ и рассказывающих историю Великой Отечественной войны. Лекторы экспозиций - непосредственные участники СВО. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы, например симулятор рулевой рубки, тренажер для летчиков и устройства, позволяющие почувствовать себя оператором FPV-дрона.

На открытых платформах размещены образцы трофейной военной техники стран НАТО. Среди них бронетранспортер M113 (США), бронированные автомобили Roshel Senator (Канада), MaxxPro (США), Cougar (США) и Kirpi (Турция). Посетители с интересом ознакомились с иностранными машинами, которые захватили российские военнослужащие в ходе боевых действий.

С творческой программой для гостей выступили фронтовая бригада ансамбля песни и пляски ЮВО «Рубиновая Звезда» и коллективы республики. На перроне военнослужащие 58-й армии развернули стойки с вооружением и военной техникой, полевую кухню. Для желающих вступить в ряды российской армии установили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В тематическом вагоне «Служение Отечеству - мой выбор!» гостям экспозиции рассказали о высших учебных заведениях Минобороны России и о преимуществе военного образования в целом. Лекторы отметили, что среди уроженцев Республики Северная Осетия - Алания - Александр Гагиев, Герой Советского Союза, советский летчик торпедоносной авиации ВМФ в Великой Отечественной войне, выпускник Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова в Ленинграде.

В здании вокзала во время мероприятия организовали дискуссионную площадку «Разговор о самом важном» с участниками СВО, а также телемост с военнослужащими, находящимся в зоне боевых действий.

Как отметили организаторы акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», ее главная задача - противодействовать фальсификации истории, рассказать общественности о героических ратных буднях и достижениях вооруженных сил страны, а также наглядно показать единение армии и народа.

Владикавказ стал восемнадцатым городом на пути эшелона. Поезд прошел уже более 1,5 тыс. километров по территории ЮВО. Ранее состав остановился в Калмыкии.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.