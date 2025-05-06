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Российские войска освободили Лысовку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-05-06 12:27:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Лысовку в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр», уточнили в российском оборонном ведомстве.

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 425 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, пяти боевых бронированных машин, 11 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии, включая САУ Braveheart британского производства и САУ CAESAR французского производства.

Также в течение суток наносились удары по военному аэродрому ВСУ, цеху производства беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Цели были поражены.

Отличились и силы ПВО. За сутки уничтожены четыре корректируемые авиабомбы JDAM американского производства и 202 беспилотника самолетного типа.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры боев за населенный пункт Новое на территории ДНР. Его освободили военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #СВО
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